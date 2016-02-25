В Украине зарегистрировано 336 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа

Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины.

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 336 лабораторно подтвержденных летальных исходов от гриппа, из них 5 детей в возрасте до 17 лет (в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Полтавской областях) и 2 беременных (в Запорожской и Кировоградской областях)»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, с начала эпидемического сезона (28.09.2015 – 24.02.2016) в Украине зарегистрировано более 4 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 10,3 % населения.

Читайте такжесамая Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ - на Киевщине

Всего в Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция» 177 тысяч человек (4,4 % от заболевших), из них 64,7 % составляют дети в возрасте до 17 лет.

Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 42 случая, городе Киеве – 38, в Донецкой обл. – 29, Черкасской обл. – 22, Львовской обл. – 20.

Из общего числа заболевших 61,1 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Заболеваемость в эпидсезон 2015 – 2016 гг. на 35 % выше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.