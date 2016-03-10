Детям, раненым на Донбассе, необходима реабилитация

Психологи, которые были обучены Штабом Рината Ахметова по курсу «Травма войны», в 2016 году получат возможность повысить квалификацию.

Новым направлением в работе Штаба станет реабилитация раненых детей.

«В базе помощи Штаба 163 раненых ребенка: 70% детей ранено в Донецкой области, 30% – в Луганской. В течение всего периода работы Штаба мы оказываем экстренную помощь на лечение раненых детей Донбасса, помогая спасти их жизни. В 2016 году, по решению Рината Ахметова, Гуманитарный Штаб объявляет о старте новой программы – «Реабилитация раненых детей», – заявил Александр Вишняков, директор Штаба. – Мы готовы помочь раненным детям вернуться к полноценной жизни: обеспечить реабилитацию в специализированных центрах, а также обеспечить технические средства индивидуальной реабилитации».

Основные направления реабилитации детей: лечение неврологических заболеваний, восстановление опорно-двигательного аппарата, восстановительное лечение внутренних органов, коррекция состояния после длительного оперативного лечения, протезирование конечностей и глаз.

Также, в 2016 году в рамках работы Фонда Рината Ахметова планируется активизация проекта «Сиротству – нет!» и старт нового направления работы – «Наставничество». Наставничество является новым направлением для Фонда. Основной целью проекта является подготовка ребенка-сироты к самостоятельной жизни.