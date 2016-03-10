В Киеве презентовали Манифест за будущее без табака

Манифест был представлен на пресс-конференции в УНИАН на тему «Конец эры табака: план действий от врачей и общественности».

В манифесте говорится, что реализованы законодательные меры, такие как запрет курения в общественных местах, запрет всех форм рекламы сигарет и спонсорства, повышение акцизов на табачные изделия и введение графических предупреждений о вреде курения дали значительные результаты в сохранении здоровья украинцев.

В то же время, законодательные меры во многих направлениях уже исчерпаны и нужны новые подходы к контролю со стороны государства.

«В 2015 году не было реализовано ни одной антитабачной инициативы, контроль за выполнением законодательства ослаб. Из-за инфляции и ценовой войны корпораций сигареты стали более доступными для населения. В результате в 2015 году распространенность курения в Украине не уменьшилась, как это происходило в предыдущие годы. Поэтому нужно ставить новые задачи и определять стратегию в борьбе с убийцей номер один в мире - табаком. Свой план мы изложили в Манифесте за будущее без табака», - сообщил руководитель Украинского центра контроля над табаком ОО «Жизнь» Андрей Скипальский.

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«Наша цель - сделать Украину свободной от болезней и смертей, связанных с табаком, и мы должны сделать это не посредством осуждения тех, кто когда-то начал курить и сейчас не в состоянии это прекратить. Мы хотим создать такие условия, чтобы новые поколения украинцев просто не захотели курить, а нынешние курильщики - получили стимулы и возможности для освобождения от курения», - сказал заведующий отделом контроля за табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.

Кроме того, участники мероприятия сообщили, что еще одна важная цель манифеста - усиление роли государства, местных органов власти в борьбе против табака.

«Практически все мероприятия по контролю над табаком в Украине до этого времени начинались и продвигались по инициативе общественности. Государство не реализовало ни одной программы для уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения. Украинская власть на всех уровнях должно повысить свою ответственность в борьбе против табака, ведь антитабачные меры доказали свою эффективность в сохранении жизни людей», - подчеркнул директор Института медиа права, руководитель проекта «Киев без табачного дыма» Тарас Шевченко.

В манифесте, в частности, предлагаются следующие первоочередные задачи на пути к полному освобождению Украины от табака: уменьшать ценовую доступность табачных изделий путем повышения акцизов; сделать все рабочие и общественные помещения на 100% свободными от табачного дыма; ввести «небрендированную» коробку сигарет и запретить сигареты со вкусовыми добавками; ввести сервисы по помощи в отказе от курения; разработать государственную программу по контролю над табаком; использовать лучшие международные примеры антитабачного законодательства, в частности стран Евросоюза; искоренить влияние табачной индустрии; осуществлять информационные кампании; искоренить нелегальную торговлю табаком.

Авторы и подписанты документа обратились ко всем активным гражданам, к органам законодательной и исполнительной власти, руководителям и представителям системы здравоохранения с призывом сделать Украину свободной от табака.