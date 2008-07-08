В Евросоюзе начинают активную борьбу с детским ожирением

Еврокомиссия предлагает тратить ежегодно 90 млн. евро на обеспечение школьников свежими овощами и фруктами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее предложение было принято сегодня на заседании Еврокомиссии в Страсбурге.

Согласно с предложением, Еврокомиссия ежегодно будет тратить 90 млн. евро из европейских фондов, которые должны быть подкрепленные деньгами из национальных бюджетов стран-членов ЕС.

Предусматривается, что деньги из бюджета ЕС будут выделяться в рамках общего финансирования с национальными правительствами в соотношении 50% на 50%, или 75% на 25% - для стран-членов с низшим уровнем ВВП на душу населения.

Главная цель предложения Еврокомиссии – усилить борьбу с лишним весом и детским ожирением.

“Это предложение демонстрирует, что мы намереваемся серьезные для осуществления конкретных шагов для борьбы с ожирением”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ.

В представленных предложениях Еврокомиссия отмечает, что на сегодня свыше 22 млн. детей в странах-членах ЕС страдают от лишнего веса, свыше 5 млн. - от ожирения. При этом, эта цифра ежегодно растет на приблизительно 400 тыс. лиц.

В предложениях также отмечается, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы ежедневная диета включала 400 гр. свежих фруктов и овощей на лицо, однако все меньше европейцев потребляют такое количество фруктов и овощей.

Предложения Еврокомиссии предусматривают, что, кроме непосредственно обеспечения школ свежими овощами и фруктами, должен также проводиться национальными правительствами и разъяснительная работа относительно качественного питания.

Предусматривается, что программа может быть начатая уже с 2009/2010 учебного года.