90 % украинских кисломолочных продуктов опасны для здоровья

Около 90% кисломолочных продуктов, произведенных в Украине, являются опасными для здоровья.

В результате проверок, проведенных Госпотребстандартом во всех регионах Украины, выявлено, что количество консервантов в этих продуктах превышает безопасную для здоровья человека норму. В частности, бензольная кислота может стать причиной развития аллергии или рака.

"Когда мы проверили кисломолочные продукты, в них мы выявили и искусственные красители, и консерванты, и сорбиновую, и бензольную кислоты. В погоне за прибылью производители закупали дешевые фруктовые наполнители, которые не предусмотрены для использования в молочных продуктах", - подчеркнул начальник научно-исследовательского Центра проверки продукции Укрметргосстандарт Владимир Семенович.

По его словам, кисломолочные продукты относятся к той категории продуктов, где запрещено использовать искусственные красители и консерванты.

Угрозу составляют также пирожные, вафли и торты с большим количеством растительных жиров – они также могут стать причиной развития рака.

Ранее закупочные цены на молоко снизились, в чем Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила монополистов.

korrespondent.net