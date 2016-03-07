Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости введения страховой медицины и законодательного утверждения перечень бесплатных медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, посещая в Полтаве Центр экстренной медицины и медицины катастроф.

«Нам необходимо на законодательном уровне утвердить перечень бесплатных медицинских услуг. И надо вводить страховую медицину. Это сейчас главная задача реформирования системы здравоохранения», - подчеркнул премьер.

Яценюк также заявил, что центры медицины катастроф, как в Полтаве, должны быть в каждом регионе полностью укомплектованы компьютерами и кадрами.

Читайте такжеСтраховая медицина в Украине заработает только при наличии финансовой основыПо его словам, врачи, выезжая к пациенту, должны иметь возможность сделать ему электрокардиограмму, которую с места вызова передадут в центр.

«Тут (в центре) расшифруют и сразу же больному окажут необходимую помощь. Если будет необходимость больного госпитализировать, то в больнице уже должна ждать бригада медиков с электрокардиограммой на руках. Именно так должны работать врачи скорой помощи», - отметил Яценюк.