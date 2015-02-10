Государство должно оплачивать медуслуги только тех, кто не может себе этого позволить
Государство должно быть социально ориентировано
Государство должно оплачивать медицинские услуги только тех, кто не может себе этого позволить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.
«Государство должно оплачивать услуги для тех, кто не могут себе этого позволить - будет ли это страховая медицина, или это будет прямая оплата услуг, или это будет программная оплата. Это все дело техники. Но принцип: государство должно быть социально ориентировано и оно должно помогать тем, кто этого не может сделать», - сказал министр.
Квиташвили подчеркнул, что в Украине есть большой круг лиц, которые не могут себе позволить медицинские услуги, «и государство должно заниматься этим, а не финансировать инфраструктуру».