В Украине завершился третий раунд дополнительной иммунизации против полиомиелита, проводимый в рамках реагирования на вспышку болезни, зафиксированную в стране летом 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по данным заместителя министра Игоря Перегинца, в третьем раунде было охвачено прививкой 3 млн 82 тыс. 519 детей, что составляет 81,7% от запланированного количества.

Отмечается, что трем регионам удалось вакцинировать наибольшее количество детей - это Николаевская область (95,5%), Харьковская (96%) и Хмельницкая (95,7%). Наименьший уровень охвата вакцинацией, по результатам третьего раунда, показали Львовская (67,6%), Одесская (67,9%), Волынская (67,3%) и Киевская (62,3%) области.

Читайте такжеМенее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к параличу ребенка Перегинец напомнил, что первый тур дополнительной иммунизации (с 19 октября по 9 ноября 2015 года) завершился с результатом в 65,7% вакцинированных детей. Второй раунд продолжался с 30 ноября по 18 декабря 2015 года - тогда удалось охватить вакцинацией 75,1% детей от общего количества подлежащих вакцинации.

По словам координатора команды ВОЗ по реагированию на вспышки полиомиелита в Украине Денниса Кинга, все три раунда дополнительной иммунизации против полиомиелита были непростыми в Украине, было приложено много усилий.

«Представители Минздрава, ВОЗ и ЮНИСЕФ за это время посетили многие регионы, провели ряд медиа-встреч. Всемирная организация здравоохранения приветствует усиленную коммуникационную кампанию Минздрава, призванную остановить вспышку страшной болезни в стране. Ведь полиомиелит – это так называемая вторая чума мира и очень важно ее искоренить», - отметил Кинг.

В Минздраве подчеркнули, что уже в апреле 2016 года сертификационная комиссия международных экспертов проанализирует, как именно государство ответило на вспышку полиомиелита, и останется ли за Украиной статус страны свободной от полиомиелита».