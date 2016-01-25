Сегодня в Украине стартует третий тур дополнительной вакцинации против полиомиелита

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец сегодня на брифинге с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейской комиссии и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Перегинец поблагодарил международных партнеров Украины: ВОЗ, канадское правительство, Еврокомиссию, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за техническую, финансовую поддержку и рекомендации по стратегии внедрения иммунизации.

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«Мы благодарны Европейской комиссии, которая выделила 900 тыс. евро для приобретения 4,5 тыс. доз вакцины ОПВ для проведения третьего раунда», - сказал заместитель министра.

«Целью дополнительной трехраундовой иммунизации в рамках реагирования на вспышку полиомиелита является остановка передачи полиовируса. Только охват вакцинацией 95% детей может остановить циркуляцию полиовируса и обеспечить коллективный иммунитет, чтобы уберечь страну от страшной, неизлечимой болезни», - отметил Перегинец.

«Все области страны уже получили вакцину, которая является бесплатной и безопасной, - и готовы начать третий раунд дополнительной иммунизации. Каждый ребенок от 2 месяцев до 10 лет в Украине должен быть вакцинирован против полиомиелита – это две капли во имя жизни, поскольку полиомиелит может привести к параличу, или же убить», - подчеркнул директор Генерального директората по гуманитарным вопросам и гражданской защите Еврокомиссии Жан-Луи де Брауэр.

В первых двух раундах дополнительной иммунизации против полиомиелита вакцинировались дети от двух месяцев до шести лет. Третий раунд охватит всех детей до 10 лет. В первом раунде, который проходил с 19 октября по 9 ноября, удалось вакцинировать примерно 65% детей. Во втором (30 ноября – 18 декабря) этот показатель вырос до 75%.

Планируется, что третий раунд вакцинации продлится две недели, но судя по эпидситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране, его продолжительность может быть продлена.

В пресс-службе Минздрава отметили, что эпидемические процессы в отношении гриппа и ОРВИ не являются противопоказанием для вакцинации против полиомиелита.

«В зависимости от развития ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, мы будем корректировать вакцинальную кампанию в соответствии с эпидситуацией каждого региона и при необходимости продолжать, чтобы охватить иммунизацией необходимое количество детей. Все области получили от Минздрава подробную информацию с разъяснениями, как проводить третий тур, учитывая эпидемическую ситуацию. У детей будут проверять температуру тела, мониторинг состояния ребенка будет осуществляться в усиленном режиме, несмотря на обстоятельства», - сообщил заместитель министра.

Напомним, Международная оценочная миссия в составе представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ, Американского центра контроля и независимого Совета по мониторингу за ликвидацией полиомиелита в мире после получения результатов трехраундовой дополнительной вакцинации в Украине, которые должны быть не ниже 95%, должна оценить ситуацию по суммарным факторам и принять решение о сохранении за Украиной статуса страны, свободной от полиомиелита.

Как сообщал УНИАН, кампания вакцинации в Украине начата из-за выявления двух случаев заболевания полиомиелитом в сентябре 2015 года в Закарпатской области. Они были зафиксированы Министерством здравоохранения Украины и подтверждены ВОЗ.