Минюст предлагает предоставить одинаковые права обоим родителям детей, больных СПИДом

Министерство юстиции предлагает обеспечить равное участие матери и отца в уходе и воспитании ребенка, больного синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, предлагается внести изменения в Закон Украины „О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения” по установлению права для каждого из родителей получать ежегодный отпуск в летнее или другое удобное для них время до достижения детьми 16-летнего возраста.

Соответствующий проект закона выставлен для консультаций с общественностью на официальном сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua).

Законопроектом также предлагается изъять статью 22 из действующего Закона, которая устанавливает, что право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время имеют матери, у которых есть дети в возрасте до 16 лет, зараженные вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом. И только в случае отсутствия матери и воспитания такого ребенка отцом или другим лицом это право предоставляется этим лицам.

Вместо этого предлагается дополнить закон положением, в котором предусматривалось бы, что оба родителя таких детей, а также лица, их замещающие, имеют право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Предложения и комментарии к данному законопроекту будут приниматься до 1 августа 2008 года по электронному адресу: soroka@minjust.gov.ua, сообщает пресс-служба ведомства.