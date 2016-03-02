В Украине с начала года во время пожаров погибли 11 детей

В Украине с начала этого года в результате пожаров погибли 11 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ежегодно в Украине возникают тысячи пожаров, на которых гибнут сотни людей, в том числе дети. Так, с начала 2016 года на пожарах погибло уже 11 детей. В течение прошлого года в Украине в результате пожаров погибли 66 детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обычно большинство трагических случаев возникает тогда, когда дети остаются дома одни, без присмотра взрослых.

"Именно поэтому спасатели ГСЧС Украины обращаются к родителям с просьбой заботиться о безопасности своих детей", - подчеркивается в сообщении.