Запустили сайт "Лекарства-контроль" для мониторинга наличия купленных за бюджетные средства лекарств

Общественная организация «Центр противодействия коррупции» при поддержке Международного фонда «Возрождение» запустили новый онлайн-проект «Лекарства-контроль» для контроля за наличием в больницах лекарственных

препаратов, купленных за средства государственного бюджета. Об этом сообщила на пресс-конференции член правления и руководитель медицинского направления организации Александра Устинова.

«На сайте представлены 112 медицинских учреждений по всей Украине, в которые эти лекарства развозятся. Мы постоянно обновляем информацию (примерно один раз в пару месяцев – УНИАН) за счет запросов, которые отсылаем в местные больницы, спрашивая, сколько у них осталось тех препаратов, которые были им доставлены. И на основе этой информации мы публикуем все на сайте, поэтому человек может в онлайн-режиме зайти и посмотреть, в какой больнице и сколько упаковок есть того или иного лекарства», - сказала она.

Читайте такжеНовая процедура закупки лекарств существенно экономит бюджетные средства - МинздравПо словам Устиновой, украинские медучреждения нередко прячут лекарства, которые ранее были куплены Министерством здравоохранения или местными управлениями за счет бюджета, после чего продают их из своих якобы личных запасов. Поэтому основной целью данного онлайн-проекта является мониторинг за остатками таких медикаментов и уголовное преследование недобросовестных врачей, которые отказывают пациентам в выдаче бесплатных лекарств, предоставленных государством, отметила Устинова.

Она уточнила, что в настоящее время сайт «Лекарства-контроль» содержит информацию исключительно о наличии лекарств для лечения онкозаболеваний, но в скором времени активисты рассчитывают охватить и другие препараты.

Директор Института рака Елена Колесник, которая также присутствовала на пресс-конференции, сообщила, что обеспечение бюджетными лекарствами в детских больницах составляет порядка 90%, а во взрослых – 30%. В реальности же пациенты получают бесплатных медикаментов значительно меньше.

Как прокомментировала данную ситуацию на пресс-конференции юрист «Центра противодействия коррупции» Елена Щербань, проблема перепродажи лекарств возникла, в первую очередь, из-за отсутствия единой электронной системы учета медицинских препаратов, которая могла бы ежедневно обновлять данные о препаратах, которые есть в больницах.

«Задачей государства является создание этой системы, создание единого электронного реестра пациентов, объединение этих информационных систем для того, чтобы вообще в режиме реального времени можно было все это отслеживать. Пока в государстве нет такого ресурса, мы создали какие-то альтернативные вещи, собираем вручную», - сказала Щербань.

По мнению активистов, особенно актуальным вопрос мониторинга и учета лекарств стал после решения Кабинета министров Украины о закупке всех лекарств через международные организации.

«Мы знаем, что благодаря закупке лекарств международными организациями мы будем иметь существенную экономию средств – иногда до 60%. За счет этой экономии государство сможет закупить больше лекарств, потому такой контроль очень нужен, чтобы данные лекарства дошли до пациентов, а не стали предметом обогащения коррупционеров», - отметила Колесник.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, а также устанавливающий упрощенный порядок государственной регистрации этих лекарственных средств. В частности, предусмотрен механизм привлечения специализированных международных организаций, осуществляющих закупки, к закупкам лекарственных средств.

12 января 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения проводить все закупки лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с этим услуг в текущем году через международные специализированные организации. Минздрав отметил, что такое решение позволит уменьшить коррупционные риски при проведении тендерных процедур, вовремя и без затяжек проводить закупки, а также обеспечить население необходимыми и качественными лекарственными средствами и вакцинами.