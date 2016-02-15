АМКУ рассмотрит жалобы компании "Лекарства Украины" на незаконные закупки медикаментов

«Принята к рассмотрению жалоба ГАК «Лекарства Украины», - говорится в сообщении.

В частности, компания пожаловалась на ряд медучреждений в Донецкой, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Тернопольской и Винницкой областях.

Согласно сообщению, на время рассмотрения жалоб процесс закупки медикаментов в указанных учреждениях приостановлен.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года в конкурсе на должность председателя правления акционерной компании «Лекарства Украины» победил Геннадий Ворон.

Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.