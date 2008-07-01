Еврокомиссия облегчит пациентам доступ к лечению

Еврокомиссия планирует облегчить доступ пациентам из одной страны - члена ЕС к лечению в других странах-членах.

Сответствующие предложения содержатся в подготовленном Комиссией проекте законодательства ЕС.

Согласно информации издания, пациенты смогут получать медицинское лечение в других странах-членах без предварительного получения разрешений, а также смогут получать возмещение по полисам медицинского страхования.

Кроме того, новые правила предусматривают предоставление пациентам большего доступа к информации относительно системы здравоохранения стран - членов ЕС.

Эти предложения должны стать частью “Обновленной социальной повестки дня”, которую Еврокомиссия планирует одобрить на заседании в среду, 2 июля.

В соответствии с предложениями Еврокомиссии, за лечение в другой стране пациенты будут платить полную сумму с правом получить возмещение в своей стране, как за соответствующее лечение на месте.

Эти правила планируется применять к любому лечению без госпитализации. Что же касается лечения с госпитализацией, то, по мнению Еврокомиссии, в случае, если какая-то из стран-членов докажет, что введение этой схемы может привести к оттоку пациентов из собственных больниц, тогда для такого лечения будет сохранена схема предварительного получения разрешений.

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