В Киеве презентуют проект по эффективному управлению в здравоохранении

Событие состоится с 09:00 до 13:00 в гостинице "Президент" (м. Киев, вул. Госпитальная, 12).

Цель мероприятия – распространить информацию о проекте, пригласить и привлечь заинтересованные стороны к проекту и согласовать план дальнейших совместных действий в процессе реформирования системы здравоохранения в Украине

На мероприятии будет представлены основные направления реформирования системы здравоохранения Украины, в частности реформу системы финансирования, использования интегрированных информационных систем.