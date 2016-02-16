В Киеве презентуют проект по эффективному управлению в здравоохранении
16:10, 16 февраля 2016Страна
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Завтра 17 февраля 2016 года состоится официальная презентация старта проекта "Содействие эффективному управлению в системе здравоохранения", реализуемого Минздравом Украины в сотрудничестве с Бюро ВОЗ в Украине и при поддержке Швейцарского бюро сотрудничества.
Фото: УНИАН
Событие состоится с 09:00 до 13:00 в гостинице "Президент" (м. Киев, вул. Госпитальная, 12).
Цель мероприятия – распространить информацию о проекте, пригласить и привлечь заинтересованные стороны к проекту и согласовать план дальнейших совместных действий в процессе реформирования системы здравоохранения в Украине
На мероприятии будет представлены основные направления реформирования системы здравоохранения Украины, в частности реформу системы финансирования, использования интегрированных информационных систем.
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