Глинтвейн - горячее вино для профилактики простуды

Горячее вино изначально скрывает в себе множество полезных свойств. Благодаря микроэлементам вино оказывает тонизирующее воздействие, укрепляет иммунитет и обогащает его аминокислотами, пишет bezprostudy.ru.

Чем полезен глинтвейн при простуде:

витамин С – в состав глинтвейна входят цитрусовые – лимоны или апельсины. Витамин С усваивается организмом, как антиоксидант, укрепляющий иммунитет;

полезные вещества – горячее вино содержит фосфор, кальций, аминокислоты, калий и другие элементы;

прогрев организма – тёплое вино разжижает кровь и разгоняет её по сосудам. Организм прогревается – поэтому глинтвейн является отличным средством при переохлаждениях;

свойства добавок – добавляемые ингредиенты обладают личными свойствами. Корица – согревает и является антиоксидантом. Имбирь – выводит инфекции и токсины. Мускат – укрепляет иммунитет.

Благодаря свойствам основных и дополнительных ингредиентов, напиток помогает больному быстрее справиться с простудой и облегчить течение болезни. При профилактических приемах – глинтвейн максимально укрепляет сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.