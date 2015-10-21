Вино полезно для диабетиков



Более ранние исследования однозначно указывали на то, что средиземноморская диета вместе с красным вином в умеренных дозах замедляет процесс старения, а также контролирует симптомы деменции и болезни Альцгеймера, пишут Новости Израиля. Однако в том, что касается связи между вином и диабетом, консенсуса в научной среде ранее не наблюдалось.

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Поскольку вино делается из винограда, оно всегда считалось слишком сладким для диабетиков. Но новое исследование подтвердило обратное. В ходе опытов, в которых принимали участие 224 человека с контролируемым сахарным диабетом 2-го типа, одной группе участников в течение двух лет за ужином надлежало пить 150 миллилитров минеральной воды, второй – красного вина, а третьей – белого вина. После этого у участников измеряли уровень сахара в крови и другие показатели.

Выяснилось, что у пациентов, которые пили вино, сердце было здоровее, чем у тех, которые пили воду. Исследование подтвердило, что красное вино оказывает более сильное положительное влияние, чем белое, однако и белое вино пошло испытуемым на пользу.