Из-за вируса Зика рекомендуют не ездить в страны Южной Америки и Карибского бассейна

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны Южной Америки и Карибского бассейна, где растет количество случаев заражения вирусом Зика.

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел, в частности в Бразилии, Мексике, Чили, Эквадоре, Доминиканской Республике растет количество случаев заражения вирусом Зика, являющимся возбудителем заболеваний микроцефалией, врожденной аномалией головного мозга у новорожденных, а также существует высокий риск инфицирования другими видами опасных заболеваний, такими как лихорадка денге и чикунгунья.

МИД рекомендует гражданам Украины (прежде всего, беременным женщинам и женщинам, планирующим беременность) воздержаться от поездок без крайней необходимости в страны Латинской Америки до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

Читайте такжеВОЗ собирает сегодня экстренное заседание по распространению в мире вируса ЗикаГражданам Украины, находящимся в странах Южной Америки и Карибского бассейна, следует учитывать, что вирус Зика передается через укусы комаров Aedes aegypti, в связи с чем настойчиво рекомендуется соблюдать следующие профилактические мері: активно пользоваться репеллентами (наносить каждые три часа на кожу и одежду); носить закрытую одежду, максимально покрывающую тело; находиться в помещениях, оборудованных противомоскитными сетками и кондиционерами; избегать посещения парков, лесов, озер; в случае появления первых симптомов заболевания (лихорадка, головная боль, конъюнктивит и др), безотлагательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью на территории латиноамериканских стран, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины, или звонить на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57