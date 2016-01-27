Вирус Зика уже и в Швеции

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведский телеканал TV4.

По данным СМИ, вирус не вызвал серьезного заболевания у его носителя. Медики считают, что риска возникновения эпидемии в стране нет.

"Причин считать, что вирус будет распространяться в Швеции, нет. Комаров, которые являются носителями вируса, здесь нет. Поэтому и нет оснований беспокоиться, что он будет распространяться", - заявил эпидемиолог Шведского управления охраны здоровья Андерс Тегнелл.

Власти Швеции не давала каких-либо рекомендаций отказаться от поездок в страны риска.

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Ранее Радио Дании сообщило, что один случай заражения вирусом Зика подтвержден и в этой стране. Больной находится в больнице, он недавно вернулся из поездки по Центральной и Южной Америки.

Как сообщал УНИАН, вирус Зика сегодня быстро распространяется в Латинской Америке, он передается через укусы комаров и вызывает врожденные дефекты у детей.

Ранее вирус Зика был обнаружен у жителя Вирджинии (США), который недавно вернулся из-за границы.

Особую опасность этот вирус может иметь для беременных женщин, как предполагают, он может спровоцировать микроцефалию плода, что приводит к формированию у новорожденных уменьшенных размеров головы и мозга.

Вирус Зика неизлечим. Сегодня единственный способ противостоять ему - бороться с насекомыми, которые разносят его.