Квиташвили считает заангажированными выводы Комиссии по расследованию деятельности МИНЗДРАВА / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичного представления результатов служебных расследований выполнения должностными лицами Минздрава возложенных на них служебных обязанностей.

Министр выразил мнение, что первое расследование деятельности Минздрава было профессиональным, и имело позитивные последствия для улучшения работы министерства. В то же время второе расследование, которое проходило в июне-июле с участием 15 народных депутатов, имеет, по его мнению, значительную "эмоциональную" составляющую.

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Квиташвили отметил, что в служебных расследованиях не должны принимать участие должностные лица органов государственной власти, если обстоятельства свидетельствуют об их личной заинтересованности в результатах расследования.

"В комиссию входили господин Мусий, госпожа Богомолец и госпожа Корчинская. Это люди, которые публично, в интервью, на сайтах и так далее, еще до расследования, во время расследования и после расследования очень негативно отзывались о Минздраве", - сказал Квиташвили.

Также, говоря об обвинении в том, что за время его каденции будто бы умерли 6 детей, которых Минздрав так и не направил на лечение за границу, министр отметил, что из этих 6 человек - трое детей и трое взрослых. Он привел даты, когда эти люди встали на учет и когда умерли. "Если проводится такое расследование и приводятся такие факты, не указывается дата, когда речь идет о жизни и смерти людей, если потом участник этой комиссии (речь идет о Мусие - УНИАН) до обнародования этого акта рассказывает СМИ, что на моей совести жизни 6 детей, и он врет, я вообще ставлю под вопрос весь этот акт и его легитимность", - сказал министр.

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Квиташвили выразил мнение, что в заключениях комиссии нет свидетельств того, какое именно законодательство и регламенты были нарушены Минздравом. "Два акта, которые были созданы Госслужбой: первый был идеальный и в помощь, а второй был поверхностный, политически ангажированный. Не из-за действий людей, которые работали, профессионалы из службы, а под давлением народных депутатов, которые имеют свои личные интересы, чтобы заключения были такими", - сказал он.

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил провести служебное расследование работы министра здравоохранения Александра Квиташвили, его первого заместителя Александры Павленко и других должностных лиц Минздрава.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, Комиссия по расследованию деятельности Министерства здравоохранения представила результаты служебных расследований, согласно которым недостатки в работе руководства Минздрава имеют системный характер, в частности, своевременно не проведены госзакупки лекарств.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко напомнил, что в течение последних 4-х месяцев по поручению премьер-министра Арсения Яценюка в Минздраве было проведено два служебных расследования.

"Одно проходило в мае в связи с обращением Службы безопасности Украины, другое, более глобальное, - в течение июня-июля", - сказал он и добавил, что инициаторами служебного расследования выступили 67 народных депутатов.