В 2015 году реабилитационное лечение прошли почти 2 тыс. участников АТО

Начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины, подполковник Оксана Гаврилюк сообщила, что в 2015 году реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 943 участника антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время брифинга.

"На лечении и контроле в медицинских учреждениях Минобороны находится 77 военнослужащих Вооруженных сил, раненных в ходе проведения антитеррористической операции. 25 участников АТО проходят лечение за рубежом", - сообщила Гаврилюк и добавила, что из них 14 – в Германии, 7 – в США, три – в Литве и один – в Польше.

В то же время, 80 военнослужащих ВСУ проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Минобороны.

Гаврилюк добавила, что в 2015 году закуплены лекарства и изделия медицинского назначения для комплектования индивидуальных аптечек нового образца на сумму свыше 37 млн грн. С помощью этих средств сформировано более 53 тысяч аптечек, которые направлены военным в зону проведения АТО.

"На сегодняшний день воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в АТО, обеспечены индивидуальными средствами медицинской защиты на 100%, медицинским имуществом - на 85%, медицинской техникой - на 90%", - сообщила представитель Минобороны.

Кроме того, Гаврилюк отметила, что продолжается реализация Программы курса медико-психологической и социальной реабилитации участников АТО, которой охвачено около 6,5 тысяч человек.