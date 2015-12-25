На медучреждениях Минобороны лечатся 106 раненых в зоне АТО украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 106 военнослужащих Вооруженных сил Украины и трое военнослужащих других воинских формирований, раненные в ходе АТО. 124 военнослужащих Вооруженных сил Украины проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. 30 раненных украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом. Из них 13 - в Германии, 7 - в США, 5 - в Венгрии, 3 - в Литве и по одному - в Австрии и Польше", - сказал Чернобай.

По его словам, всего с начала года реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 834 участника АТО.