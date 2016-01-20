В конце января в Украине ожидаются сильные морозы, местами до -30°

В конце января в Украину придут сильные морозы, местами до 30°, холоднее всего будет на северо-востоке и в центральных областях, наиболее теплая погода будет на западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сегодня на брифинге.

По его словам, до конца месяца не стоит ожидать сильных снегопадов: в целом за 10 дней выпадет не более 10 миллиметров осадков. В то же время он заметил, что массы холодного воздуха движутся по территории Украины с северо-востока на юго-запад. Они принесут с собой существенное понижение температуры по всей территории Украины.

«С 24 января на северо-востоке температура опустится ниже 20 градусов, в других регионах - будет от 11-20 градусов мороза. Зона низких температур начнет двигаться на юго-запад и с 28 января охватит большую часть территории Украины, за исключением западных областей. 28-31 января температура в большинстве регионов опустится до 20-25 градусов мороза, а на северо-востоке и в некоторых центральных областях, в частности в Полтавской и Днепропетровской, ожидается снижение до 25 и даже 30 градусов мороза», - сказал Кульбида.