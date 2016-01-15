Реабилитационное лечение в прошлом году прошли почти 2 тыс. военнослужащих

В 2015 году реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 943 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, подполковник Алексей Чернобай.

Представитель Минобороны рассказал, что в Администрации президента Украины находится проект указа главы государства о военно-медицинской доктрине. Этот документ одобрен Кабинетом министров Украины в конце 2015 года.

"Этот ключевой документ в военно-медицинской сфере позволяет ввести единые подходы к сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, улучшить материальное и техническое оснащение медицинских служб Вооруженных сил и других воинских формирований. В настоящее время на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находятся 84 военнослужащих Вооруженных сил Украины и двое военнослужащих других воинских формирований, раненых в ходе АТО", - сказал Чернобай.

Также спикер отметил, что 80 военнослужащих ВСУ проходят реабилитацию в санаторно-курортных лечебных учреждениях.

"В 2015 году реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 943 военнослужащих Вооруженных сил - участников АТО. 28 раненых украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом. Из них 11 - в Германии, 7 - в США, 5 - в Венгрии, 3 - в Литве и по одному - в Австрии и Польше", - сказал Чернобай.