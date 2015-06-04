Из Днепропетровска в Литву на реабилитацию отправлены трое бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, 4 июня пять бойцов после лечения вернутся из Литвы в Днепропетровск.

В пресс-службе напомнили, что реабилитация украинских бойцов в этой стране стала возможной благодаря договоренностям Днепропетровской ОГА с Почетным консульством Литовской Республики в Днепропетровске.

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«Сегодня в реабилитации нуждаются не только военнослужащие. Мы уже имеем многочисленные случаи, когда такая помощь необходима и волонтерам, и медработникам, которые насмотрелись ужасов войны. Переговоры по реабилитации продолжаются не только с Литвой, но и с другими иностранными партнерами. В частности, мы очень рассчитываем на помощь Израиля и Грузии в строительстве собственного реабилитационного центра», - цитирует пресс-служба советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виталия Литвина.

Справка УНИАН. С начала 2015 г. Литва приняла на реабилитацию 20 раненных бойцов из Днепропетровской области. В течение этого года страна готова принять почти 50 украинских военных. В целом с привлечением помощи европейских стран и благотворительных фондов в течение 2014-2015 годов из медучреждений Днепропетровской области на лечение и реабилитацию в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию было направлено более 130 бойцов АТО.