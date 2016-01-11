С начала года пунктами обогрева воспользовались около 36 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он на брифинге сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

По его словам, с целью предотвращения случаев переохлаждения и обморожения людей в период похолодания в Украине было развернуто около 3 тыс. 300 пунктов обогрева.

"Оказана помощь около 36 тыс. граждан", - сказал Демчук.

В указанных пунктах круглосуточно дежурят представители местных органов власти, Общества Красного Креста и спасатели. В эти пункты обогрева можно обратиться в любое время.

ГСЧС проводит среди граждан разъяснительную работу относительно пунктов обогрева.