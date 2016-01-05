Кабмин внес изменения в деятельность центров социальных услуг

Соответствующее постановление Кабмина №1093 от 23 декабря 2015 года опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Данное постановление предполагает, что территориальные центры будут оказывать соцуслуги, основываясь на критериях, применяемых для всех субъектов, оказывающих подобные услуги. Для этого будут разработаны государственные стандарты таких услуг. Отделения оказания социальных услуг, в соответствии с постановлением, делятся на отделения социальной помощи на дому, дневного пребывания, стационарного ухода для постоянного или временного проживания и организации оказания адресной натуральной или денежной помощи. Постановлением также предусматривается проведение мониторинга и оценки качества социальных услуг. Перечень социальных услуг, которые могут оказывать территориальных центры, включает: уход на дому, стационарный уход, дневной уход, социальная адаптация, паллиативный уход (хосписы), консультирование, представительство интересов граждан, социальная профилактика, посредничество, предоставление материальной или денежной помощи, транспортные услуги и прочее.

Территориальные центры оказания социальных услуг, в соответствии с постановлением правительства, определяют индивидуальные потребности получателя социальных услуг, определяет тип социальных услуг и их объем, а также принимает решение о необходимости оказания этих услуг гражданину. В случае положительного решения с получателем соцуслуг будет заключаться договор на их предоставление.

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Также в новом постановлении указывается, что все необходимые для принятия решения о предоставлении социальных услуг документы и сведения центр оказания социальных услуг будет получать самостоятельно путем направления запросов в соответствующие органы, а не требовать их предоставления у гражданина. К данным документам и сведениям, в частности, относятся: медицинское заключение, справка о составе семьи, сведения о гражданах, зарегистрированных в одном с получателем соцуслуг жилье, справка о доходах гражданина и прочее.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года министр социальной политики Павел Розенко сообщил, что Минсоцполитики намерено разрешить частным компаниям предоставлять гражданам социальные услуги за государственный счет.

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По его словам, в рамках децентрализации Минсоцполитики передаст на местный уровень функции по оказанию социальных услуг, создав соответствующий рынок, и допустит к нему частные компании. Речь идет о всех социальных услугах, которые сегодня предоставляют государственные структуры - от консультаций до оказания помощи инвалидам, ветеранам, пенсионерам, пояснил министр. Также это касается создания интернатов, опеки над престарелыми людьми и сиротами, реабилитации пострадавших и прочее.

Соответствующий законопроект №3143 «О социальных услугах» направлен на изменение системы финансирования социальных услуг. Предлагается выделять бюджетные средства не на содержание соответствующих органов, а на компенсацию стоимости оказания услуг. Социальные услуги смогут оказывать не только государственные структуры, но и частные организации, которые заключили договор с местными органами власти. Таким образом, система оказания государственных услуг станет конкурентной средой, в которой граждане сами смогут выбирать организацию для получения социальных услуг.

Также предполагается создать единый государственный реестр получателей социальных услуг и организаций, которые могут их предоставлять.