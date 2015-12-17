В Ивано-Франковске проходит первый Национальный форум по детской паллиативной помощи
В Ивано-Франковске проходит первый Национальный Форум по детской паллиативной помощи, целью которого есть создание эффективной системы детской паллиативной помощи в Украине.
В Ивано-Франковске начался первый Национальный Форум по детской паллиативной помощи / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Минздраве, организаторами форума выступили: программная инициатива «Общественное Здоровье» Международного Фонда «Возрождение» и Ивано-Франковский благотворительный фонд «Мать Тереза».
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К участию также были приглашены эксперты, врачи и волонтеры детского паллиативного движения с Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, Ровенщины, Одессы, Кривого Рога, а также исполнительный директор ICPCN (Международной сети детской паллиативной помощи) Джоан Марстон, директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова, директор Варшавского Хосписа для детей Артур Янушанец и председатель Наблюдательного совета Варшавского Хосписа для детей Томаш Дангел. В режиме онлайн будут работать также грузинские специалисты детского хосписа из Тбилиси.
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Эксперты акцентировали внимание на том, что для детей с неизлечимыми болезнями и болезнями, опасными для жизни, крайне необходимым является облегчение страданий и улучшение качества жизни. Этот подход должен быть целостным, а именно – уход, моральная поддержка ребенка, а также поддержка семьи в период потери. Паллиативная помощь неизлечимо больным детям должна предоставляться с момента установления им диагноза.
Эксперты обсудили вопросы оказания паллиативной помощи детям, стандартизация оказания паллиативной помощи, внедрение протоколов лечения хронического болевого синдрома у детей, практические вопросы доступа к лекарственным средствам. Также планируют обсудить вопросы обучения медицинского персонала и организации работы с семьями.
В рамках Форума участники посетят отделение паллиативной помощи Надвирнянского специализированного дома ребенка, также планируется при участии украинских и западных экспертов провести открытую дискуссию «Что такое детская паллиативная помощь и почему нужно помогать неизлечимо больным детям».