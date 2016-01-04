Мороз, холод обостряют хронические заболевания
В морозные дни, «проветривайте» постельное белье, температура в - 18°С, способна убить практически все распространенные аллергены.
Зима опасна не только пробуждением вирусов и инфекций, но и обострениями серьезных хронических заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой и костной системы.
Рецидив таких болезней может быть чреват не только длительным больничным, но и опасными осложнениями, пишет medicina.ua.
Зимние хронические обострения
Сердечно-сосудистые заболевания
Врачи констатируют тот факт, что в холодное время года количество сердечным приступов и инсультов заметно возрастает. Причиной такой прискорбной динамики являются скачки давления. Низкая температура окружающей среды провоцирует повышение артериального давления на фоне колеблющегося атмосферного давления. В этот период в особую зону риска попадают пожилые люди которые страдают от гипертензии.
Важно:
Ежедневный контроль давления, для своевременного выявления нарушения.
Избавиться на это время от быстрых углеводов в рационе.
Сахарный диабет
Страдающие диабетом, подвергаются атаке грибковых инфекций. В это время кожа подвержена наибольшим перепадам температур, что создает благоприятные условия для возникновения атопического дерматита.
Важно:
Бороться не только с сухостью кожи, но и сухостью воздуха в помещении: приобретите увлажнитель воздуха и регулярно протирайте пол.
Аллергии
Аллергические заболевания также имеют активные проявления. Сырые, перегретые и редко проветриваемые помещения просто кишат аллергенами, которые способны спровоцировать приступ бронхиальной астмы, тем самым ослабив иммунную систему.
Важно:
В морозные дни, «проветривайте» постельное белье, температура в - 18°С, способна убить практически все распространенные аллергены.
Следите за тем, чтобы температура воздуха в помещении не превышала 22°С.
При наличии домашних питомцев, регулярно протирайте их шерсть влажной тканью и избавляйте от пыли его спальное место.
Боли в суставах
Высокая влажность зимнего воздуха усиливает болевые ощущения при артритах и остеоартритах. Плюс ко всему, зима - довольно травмоопасное время, усиливающее общую нагрузку на костно-мышечную систему.