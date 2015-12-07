Основные методы выявления аритмии

Существует три основных методы выявления аритмии.

Электрокардиограмма (ЭКГ) ответит на большинство вопросов. Если ее не успели сделать во время приступа, применяют метод суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Больной 24-48 часов носит на себе маленький прибор, записи которого потом анализируются.

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ЭКГ-картирование необходимо в более сложных случаях, когда надо досконально изучить всю поверхность сердца, чтобы обнаружить очаг, ответственный за появление аритмий.

Электрофизиологическое исследование.В полость сердца через бедренную вену вводят электрод, находят аномальную зону и проверяют наличие дополнительных проводящих путей. Если они обнаруживаются, то тут же выполняют радиочастотную аблацию, разрушая место, где рождается аритмия.