Основные методы выявления аритмии

13:29, 07 декабря 2015
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Любая физическая или эмоциональная нагрузка приводит к ускорению ритма сердца - это нормальная, физиологическая тахикардия. Но если сердце безо всякой причины начинает колотиться с частотой превышающей 100-120 уд/мин, да ещё и с неправильным ритмом, это уже нехорошо. 

Фото: УНИАН

Существует три основных методы выявления аритмии.
Электрокардиограмма (ЭКГ) ответит на большинство вопросов. Если ее не успели сделать во время приступа, применяют метод суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Больной 24-48 часов носит на себе маленький прибор, записи которого потом анализируются.

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ЭКГ-картирование необходимо в более сложных случаях, когда надо досконально изучить всю поверхность сердца, чтобы обнаружить очаг, ответственный за появление аритмий.

Электрофизиологическое исследование.В полость сердца через бедренную вену вводят электрод, находят аномальную зону и проверяют наличие дополнительных проводящих путей. Если они обнаруживаются, то тут же выполняют радиочастотную аблацию, разрушая место, где рождается аритмия.

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