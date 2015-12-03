Избавление всего от 1 г жира в поджелудочной железе улучшит состояние диабетиков

Рой Тэйлор (Roy Taylor) и его коллеги провели исследование, в котором приняли участие 18 человек с диабетом 2 типа и 9 здоровых добровольцев. Заболевание было диагностировано у диабетиков в среднем за 6,9 лет до начала эксперимента, пишет Медпортал.

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Каждому из участников для снижения веса была проведена бариатрическая операция. Перед ее проведением и спустя 8 недель после операции регистрировался вес участников, уровень жира в поджелудочной железе и инсулиновая реакция. У людей, страдающих диабетом, был обнаружен повышенный уровень жира в поджелудочной железе.

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После операции все участники похудели примерно на 13% от исходного веса. Количество жира в поджелудочной железе тех, кто не страдал диабетом, не изменилось, а у диабетиков этот показатель снизился на 1,2% (что соответствовало примерно 0,6 г жира) и достиг нормы. Это привело к нормализации уровня выработки инсулина и избавлению больных от симптомов диабета.

Все это в очередной раз указывает на то, что похудение способствует улучшению состояния людей, страдающих диабетом 2 типа. Впрочем, чтобы избавиться от 1 грамма жировых отложений в поджелудочной железы, необходимо похудеть как минимум на 10 кг.