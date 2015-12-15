НАТО внедряет в Украине работу трастовых фондов по медицинской реабилитации бойцов АТО

Организация Североатлантического договора начала внедрять в Украине практическую стадию трастовых фондов по логистике и медицинской реабилитации.

Об этом на церемонии представления целевых фондов НАТО сообщил директор Офиса связи Альянса в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНИАН.

В частности, он напомнил, что в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было решено начать выполнение дополнительных проектов в сфере безопасности и обороны, а также улучшения взаимосовместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами Альянса.

"Такие усилия будут реализовываться через создание пяти проектов трастовых фондов", - сказал Винников.

В связи с этим он отметил, что такими проектами являются улучшение системы командования и связи, кибербезопасности, логистики и стандартизации, возможностей для медицинской реабилитации военнослужащих и переобучения бывших военнослужащих.

"Мы считаем, что эти проекты очень важны для сферы безопасности и обороны Украины", - сказал Винников.

Также он подчеркнул, что НАТО решило создать трастовый фонд по поддержке разминирования.

По его словам, Альянс возобновляет работы по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1.

"Я очень рад сообщить, что сегодня мы здесь собрались, чтобы запустить практическую стадию двух трастовых фондов по логистике и стандартизации, а также медицинской реабилитации", - отметил Винников.

Винников рассказал, что целью медицинской реабилитации военнослужащих является оказание поддержки военнослужащим, которые были ранены во время АТО.