НАТО внедряет в Украине работу трастовых фондов по медицинской реабилитации бойцов АТО
Целью медицинской реабилитации военнослужащих является оказание поддержки военнослужащим, которые были ранены во время АТО.
Организация Североатлантического договора начала внедрять в Украине практическую стадию трастовых фондов по логистике и медицинской реабилитации.
Об этом на церемонии представления целевых фондов НАТО сообщил директор Офиса связи Альянса в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНИАН.
В частности, он напомнил, что в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было решено начать выполнение дополнительных проектов в сфере безопасности и обороны, а также улучшения взаимосовместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами Альянса.
"Такие усилия будут реализовываться через создание пяти проектов трастовых фондов", - сказал Винников.
В связи с этим он отметил, что такими проектами являются улучшение системы командования и связи, кибербезопасности, логистики и стандартизации, возможностей для медицинской реабилитации военнослужащих и переобучения бывших военнослужащих.
"Мы считаем, что эти проекты очень важны для сферы безопасности и обороны Украины", - сказал Винников.
Также он подчеркнул, что НАТО решило создать трастовый фонд по поддержке разминирования.
По его словам, Альянс возобновляет работы по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1.
"Я очень рад сообщить, что сегодня мы здесь собрались, чтобы запустить практическую стадию двух трастовых фондов по логистике и стандартизации, а также медицинской реабилитации", - отметил Винников.
Винников рассказал, что целью медицинской реабилитации военнослужащих является оказание поддержки военнослужащим, которые были ранены во время АТО.