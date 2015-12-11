Яценюк назвал реформу в медицине одним из ключевых преобразований 2016 года

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал ключевыми реформами 2016 года реформы в образовании, медицине, налоговую реформу, приватизацию, судебную реформу и децентрализацию. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде.

«Наши планы на 2016 год – в первую очередь реформа образования. Среднего образования – как базового образования. Мы много сделали в реформе высшего образования, но среднее образование – это база для того, чтобы украинская молодежь имела будущее, чтобы государство имело сильный менталитет для продолжения реформ», - сказал Яценюк.

Второй приоритет правительства, по словам Яценюка, - медицина, когда финансирование отрасли будет основываться не на финансировании койки, а на финансировании предоставления медицинской услуги.

«Третье – приватизация, четвертое - новые налоговые правила и новая налоговая политика. Пятое - продолжение процесса децентрализации. Шестое - Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и завершение судебной реформы в стране. Такой план - наш общий план на 2016 год», - резюмировал глава правительства.

Ранее Яценюк в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом отмечал, что борьба с коррупцией, прозрачная приватизация, дерегуляция и введение новых стандартов управления государственными компаниями должны стать основными реформами, которые должно воплотить правительство Украины в ближайшее время.