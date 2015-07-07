Кабмин одобрил разработанные Минздравом законопроекты для проведения медицинской реформы

Кабинет министров одобрил разработанные Министерством здравоохранения законопроекты для проведения медицинской реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается, премьер-министр Арсений Яценюк подписал соответствующий пакет законопроектов, необходимый для реформирования отрасли, после чего проекты будут направлены на рассмотрение Верховной Рады Украины.

«Я очень надеюсь, что народные депутаты успеют его рассмотреть летом, чтобы больше не медлить с реформой», - заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

Как напомнили в пресс-службе, Квиташвили и команда Минздрава еще весной разработали пакет законопроектов, предусматривающий внесение изменений в ряд законов. В частности, он предусматривает автономизацию учреждений здравоохранения, а также изменения в подходах к финансированию медицинских услуг.