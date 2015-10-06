Обеспеченность койко-местами для паллиативных больных в Украине втрое ниже потребности

Число койко-мест для паллиативных больных в медицинских учреждениях Украины втрое ниже потребности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного ВР Украины по правам человека.

Так, в настоящее время в Украине функционируют 2 центра паллиативной и хосписной помощи (г. Ивано-Франковск и г. Харьков), 7 хосписов (Львовская, Волынская, Житомирская, Киевская, Харьковская и Херсонская области) и около 60 отделений (палат) паллиативной и хосписной помощи, в которых развернуто около 1,5 тыс. коек для паллиативных больных, при минимальной потребности в 4,5 тыс. коек.

Отмечается также, что в некоторых регионах до сих пор не создано ни одного заведения, отделения или отдельных палат паллиативной и хосписной помощи (например, в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Киевской областях).

Кроме того, мониторинг соблюдения прав пациентов, проведенный Департаментом по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного, показал, что в настоящее время коечный фонд и материально-техническое обеспечение большинства действующих хосписов и паллиативных отделений еще не соответствуют международным стандартам, а условия пребывания пациентов в этих заведениях не всегда удовлетворительные.

С целью улучшения ситуации уполномоченный по правам человека направила в Кабинет министров Украины рекомендации, на выполнение которых 7 июля 2015 года было дано соответствующее поручение вице-премьер-министра Украины заинтересованным министерствам, ведомствам и областным (городским) госадминистрациям.

В рамках выполнения запланированных мероприятий, в частности, в сентябре-октябре 2015 года при городской клинической больнице № 3 (г. Винница) планируется открытие отделения паллиативной помощи на 23 койки, а на базе больницы в с. Уланов (Хмельникского р-на Винницкой области) создается отделение паллиативной помощи на 10 коек; разработан проект Порядка предоставления паллиативной помощи детям; на базе отделений последипломного образования медицинских колледжей Херсонской и Полтавской областей проводится повышение квалификации медицинских работников и волонтеров по паллиативной помощи и уходу.