В Украине внедряется пилотный проект по использованию метода сухой капли крови для ранней диагностики ВИЧ-инфекции у новорожденных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«ВОЗ в рамках обновленной стратегии профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку рассматривает широкое использование метода сухой капли крови (СКК) для диагностики ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, как одного из основных профилактических направлений в предупреждении вертикальной трансмиссии ВИЧ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что целесообразность тестирования детей с использованием метода СКК является в настоящее время обоснованным и позволяет в родильных заведениях выявлять ВИЧ-инфекцию у детей в первые 48 часов жизни, что обеспечит своевременное назначение АРТ ребенку и дальнейшее медицинское наблюдение ее по месту жительства.

Читайте такжеВ Украине стартовала новая волна информационной кампании "Не Дай СПИДу Шанс!"В Минздраве отмечают, что сегодня метод СКК является стандартом медицинской помощи в Украине в рамках унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи детям «ВИЧ-инфекция», утвержденного приказом МЗ Украины № 92 от 24.02.2015 г. Однако в Украине этот метод пока широко на практике не используется.

«На начальном этапе внедрения технологии СКК в Украине определены пилотные регионы, где зарегистрировано наибольшее количество ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами – Днепропетровской, Николаевской, Одесской области и Киева. С целью эффективной реализации пилотного проекта специалистами УЦКС был разработан алгоритм взаимодействия региональных центров профилактики и борьбы со СПИДом с родовспомогательными заведениями, другие инструктивные материалы», - отметили в ведомстве.

С 23 ноября по 3 декабря в Украине проведено обучение персонала родильных домов (отделений, других родовспомогательных заведений и лабораторий) методике забора материала методом СКК и проведению соответствующих лабораторных исследований в четырех пилотных регионах.

По результатам исследования Минздрав планирует разработать методические рекомендации по осуществлению алгоритма тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием СКК у новорожденных и подготовлены предложения по широкому внедрению данного метода в практику во всех регионах Украины.

Срок выполнения пилотного проекта – 1 год. Реализация пилотного проекта осуществляется при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), добавили в министерстве.