Индийский фармпроизводитель поставит в Украину к 15 ноября лекарства для людей с ВИЧ

Индийская компания «Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед» согласно заключенному с благотворительным объединением «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» контракту поставит в Украину к 15 ноября антиретровирусные препараты на сумму 685 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«Объем лекарств, которые поступят из Индии, позволит полностью покрыть потребности пациентов до апреля 2016 года», - указывается в сообщении. По информации Минздрава, за закупку терапевтических препаратов для людей с ВИЧ и СПИД статусом отвечала компания «Вектор Фарма». Компания выиграла в 2014 году тендер на поставку в 2015 году антиретровирусных препаратов для более чем 20 тыс. пациентов. Министерство перечислило компании деньги, однако она смогла обеспечить лишь 20% запланированных объемов поставки. Имеющихся лекарств хватает до конца ноября 2015, отмечается в сообщении Минздрава.

В связи с недостатком лекарств и отсутствием бюджетных средств, министерство обратилось к благотворительному объединению «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», которое заключило контракт на поставку лекарств с индийской компанией за свой счет. «Лекарства прибудут до 15 ноября 2015 года, а все расчеты с нашей стороны будут осуществлены в марте 2016 года», - сказал председатель координационного совета благотворительного объединения «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Владимир Жовтяк.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года было подписано Рамочное соглашение с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на получение безвозвратной финансовой помощи на общую сумму 133 881 757 долларов в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Соглашение включает в себя три гранта, реализацию которых будут обеспечивать основные реципиенты, которые назначены Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИД в Украине – 68 799 281 долларов, «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» – 60 406 308 долларов, а также Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава – 4 676 168 долларов.

Благотворительное объединение «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» - крупнейшая организация, представляющая интересы ВИЧ-положительного сообщества Украины. Она имеет представительства в 40 регионах Украины, насчитывает около 500 членов, более 400 сотрудников, и предоставляет услуги более чем 40 000 клиентам.