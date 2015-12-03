В Одессу доставили 15 бойцов, раненых в зоне АТО
18:22, 03 декабря 2015Страна
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Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали из аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Военнослужащих доставили самолетом / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставлены 15 бойцов,раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра. Военнослужащих доставили самолетом. Из 15 человек четверо – в тяжелом состоянии.
«Прибыл борт... 15 ребят...4 тяжелых», - написал Танцюра.
Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали из аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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