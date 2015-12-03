В Одессу доставили 15 бойцов, раненых в зоне АТО

18:22, 03 декабря 2015
Страна
140

Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали из аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Военнослужащих доставили самолетом / Фото: УНИАН

В Одессу сегодня доставлены 15 бойцов,раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра. Военнослужащих доставили самолетом. Из 15 человек четверо – в тяжелом состоянии.

«Прибыл борт... 15 ребят...4 тяжелых», - написал Танцюра.

Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали из аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter