В Германию на лечение доставлены 5 украинских военнослужащих

12:49, 18 ноября 2015
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В Германию доставлены 5 украинских военнослужащих для интенсивного лечения.

Тренинг по тактической медицине, Днепропетровск, Эвакуация раненого с поля боя, тактическая медицина, раненые / Фото: УНИАН

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Группа из 5 раненых украинских военных доставлена в госпиталь Бундесвера в Кобленце на интенсивное лечение", - сообщил Мельник.

Как сообщал УНИАН, с момента Революции достоинства и начала российской агрессии в Украине, Германия принимает Украинский для предоставления лечения.

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