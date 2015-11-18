В Германию на лечение доставлены 5 украинских военнослужащих

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Группа из 5 раненых украинских военных доставлена в госпиталь Бундесвера в Кобленце на интенсивное лечение", - сообщил Мельник.

Как сообщал УНИАН, с момента Революции достоинства и начала российской агрессии в Украине, Германия принимает Украинский для предоставления лечения.