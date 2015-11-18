В Германию на лечение доставлены 5 украинских военнослужащих
12:49, 18 ноября 2015Страна
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В Германию доставлены 5 украинских военнослужащих для интенсивного лечения.
Фото: УНИАН
Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"Группа из 5 раненых украинских военных доставлена в госпиталь Бундесвера в Кобленце на интенсивное лечение", - сообщил Мельник.
Как сообщал УНИАН, с момента Революции достоинства и начала российской агрессии в Украине, Германия принимает Украинский для предоставления лечения.
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