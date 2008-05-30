ВОЗ и ЮНИСЕФ божатся, что индийская вакцина является безопасной

Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывают Украину довести до конца кампанию иммунизации населения против кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Европейского регионального бюро ВОЗ Марк ДАНЗОН.

По его словам, ВОЗ профессионально заявляет, что ввезенная в Украину вакцина является безопасной, а смертельный случай со школьником, который умер после вакцинации, не связан с этой прививкой.

“Мы как ВОЗ подписались под тем, что это качественная вакцина”, - сказал М.ДАНЗОН.

Он сообщил, что вчера состоялся ряд встреч представителей делегации ВОЗ с украинскими должностными лицами, во время которых был предоставлен ряд консультаций и советов по проведению этой иммунизации населения Украины.

“Первый наш совет правительству – это продолжить как можно скорее засвидетельствование трагического случая смерти ребенка”, – отметил представитель ВОЗ.

По словам М.ДАНЗОНА, симптомы, которые были зафиксированы у погибшего школьника после вакцинации, не совпадают с симптомами, указанными как побочные эффекты при этих прививках, и это зафиксировано в доказательной базе ВОЗ. По мнению представителя ВОЗ, этот факт является подтверждением того, что смерть не связана с иммунизацией.

При этом он подчеркнул, что благодаря иммунизации преодолены такие болезни, как оспа и полиомиелит.

“Нет более эффективного механизма, чем иммунизация, для улучшения здоровья населения”, - сказал М.ДАНЗОН.

По его словам, если в Украине будут отказы от прививок, есть угроза возникновения эпидемии кори и краснухи, которые могут повысить смертность населения. Со своей стороны, ВОЗ обещает предоставить лучших специалистов – консультантов по вопросам иммунизации.

Безопасность вакцины также подтвердила директор Европейского офиса ЮНИСЕФ Мария КАЛИВИС.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БИДНЫЙ проинформировал, что в настоящее время над изучением случая смерти школьника работают четыре комиссии. По его данным, уже подтверждено то, что смерть вызвана не проведенной вакцинацией. В.БИДНЫЙ пообещал, что сегодня после обеда на официальном сайте Министерства здравоохранения должно появиться соответствующее заключение специальной комиссии.

В то же время заместитель министра сообщил, что настоящие причины смерти ученика еще не установлены, они станут известны дней через десять, после проведения необходимых анализов и обследований. По информации В.БИДНОГО, у школьника был обнаружен отек головного мозга и сердечная недостаточность, что свидетельствует об анафилактическом шоке, требующем соответствующей терапии, которая не была предоставлена адекватно и квалифицированно.

В.БИДНЫЙ также сообщил, что продолжается исследование качества вакцины, проверяется соблюдение законодательства при ее завозе в Украину и использовании.

“На этот момент Минздрав считает, что решение о проведении иммунизации принято правильно”, - отметил В.БИДНЫЙ.

Он сообщил, что 50% завезенной в Украину вакцины было предоставлено Всемирной организацией здравоохранения как материальная помощь – то есть бесплатно. Кроме того, отметил В.БИДНЫЙ, вакцина прошла исследование лучших специалистов ВОЗ.

По его словам, вакцина, которую использовали в Украине раньше, не гарантировала защиты от кори и краснухи, что вызывало много заболеваний.

Также В.БИДНЫЙ выразил мнение, что в данный момент существует “политизация ситуации” относительно проведения вакцинации.

По сообщению представителей ВОЗ, в мире уже использовано 350 млн. доз данной вакцины во время девяти массовых кампаний в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Ею привиты 34 млн. детей.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки против кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Минздрав Украины прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали в целом около 100 жителей Украины.