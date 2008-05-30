Президент принял участие в открытии клиники детей, больных ВИЧ/СПИДом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии центра «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом» в детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы открываем заведение, цель которого сохранить здоровье, а очень часто и жизнь самого маленького гражданина - ребенка», - сказал Президент, поздравляя присутствующих с этим событием.

В своем выступлении он напомнил, что СПИД сегодня является серьезным вызовом для украинского общества, ведь по состоянию на 1 января 2008 года в Украине официально зарегистрировано почти 123 тысячи ВИЧ-положительных граждан, более 12 тысяч человек умерли от СПИДа (из них детей в возрасте до 14 лет - 241). Ежемесячно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом выявляется более тысячи новых случаев инфицирования ВИЧ, а умирает от СПИДа ежедневно 6-8 украинцев, отметил В.ЮЩЕНКО.

«Мы должны осознать, что СПИД - чума ХХІ века. Возможно, она только начинает свою жизнь, но чрезвычайно опасными для нас темпами. И поэтому ни у правительства, ни у местной власти, ни в обществе не должно быть чувства безразличия», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что всячески поддерживает общественные инициативы, активность профессиональных объединений и работу Министерства здравоохранения по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

«Вызов перед украинским обществом в распространении СПИДа - это не вызов для одного поколения, это вызов, который касается каждого из нас», - отметил Президент. Он призвал открывать подобные заведения в регионах Украины, а также подчеркнул важность принятия Общенациональной программы борьбы со СПИДом. Такие шаги сделают эту работу более системной и будут способствовать координации действий всех сторон, убежден В.ЮЩЕНКО.

Во время церемонии открытия клиники глава государства вручил награды к Международному дню защиты детей.

*** Центр «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом» создан во исполнение Указа Президента Украины от 30.11.2005 года в структуре Украинской детской специализированной больницы «Охматдет».

Заданием Центра является предоставление бесплатной высокоспециализированной медицинской помощи детскому населению Украины, пораженному ВИЧ/СПИДом, консультативной и организационно-методической помощи медицинскому персоналу региональных лечебно-профилактических заведений, профилактика вертикальной трансмиссии, реабилитация больных детей и тому подобное.

Центр начал свою деятельность уже в 2007 году (на протяжении 2007 года в Центр обратились более 185 детей, стационарное лечение получили более 40 детей). На сегодняшний день функционируют амбулаторное и стационарное подразделения.

Для диагностики и комплексного лечения используются мощная инфраструктура УДСБ «Охматдет» (35 отделений) и лабораторная база Украинского Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Центр активно сотрудничает с международными медицинскими и общественными организациями и фондами.

Финансируется за средства «Охматдета» и благотворительных организаций. В текущем году на потребности Центра Министерство здравоохранения Украины выделило 6 млн. грн.