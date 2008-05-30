Украина не возобновит вакцинацию до окончания расследования

Украина не возобновит кампанию по вакцинации против кори и краснухи, пока окончательно не выяснит причины смерти подростка в Краматорске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Марком ДАНЗОНОМ, директором Европейского офиса ЮНИСЕФ Марией КАЛИВИС и экспертами международных организаций.

“Кампания не будет возобновлена до момента получения и публичного объявления соответствующего экспертного заключения комиссии”, – сказал И.ВАСЮНИК.

При этом, по его словам, недостаточно будет досказать, что вакцина не является опасной для жизни людей. Необходимо, по его мнению, получить качественное экспертное заключение о причине смерти подростка.

Вице-премьер отметил важную роль в работе правительственной комиссии европейских экспертов. По его мнению, это может существенно повысить доверие к ее заключениям.

В то же время, И.ВАСЮНИК отметил, что украинцы должны быть защищены от таких тяжелых болезней, как корь и краснуха. Украина уже значительно опережает развитые страны по количеству случаев этих заболеваний. Однако, пока в мире не изобрели лучшего способа спасти страну от начала настоящей эпидемии, чем прививка.

Вице-премьер призвал журналистов стать в этом деле партнерами власти и объективно информировать население относительно угроз и последствий болезни, а также поствакцинальных симптомах. “Все это должно успокоить население. Правительство, со своей стороны, обязалось оперативно предоставлять общественности исчерпывающую информацию о ходе расследования и всех своих последующих шагах”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки против кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Минздрав Украины прекратил кампанию по массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали в целом около 100 жителей Украины.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение служебных полномочий при предоставление разрешения на ввоз на территорию Украины и использование без надлежащей регистрации и проведения клинических исследований и испытаний комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, что повлекло тяжелые последствия.