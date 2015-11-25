30 украинских военных врачей прибыли в ФРГ на учёбу
16:56, 25 ноября 2015Страна
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Двухнедельный курс для врачей ВСУ пройдет на базе Центра боевой подготовки Медико-санитарной службы Бундесвера.
Полевой госпиталь / Фото: УНИАН
30 украинских военных врачей прибыли в Федеративную Республику Германия на учёбу.
Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.
«В город Фельдкирхен (ФРГ) прибыла первая группа из 30 украинских военных врачей на учебу по принципу «train the trainer» (научи инструктора - УНИАН)», - написал Мельник.
Он отметил, что «двухнедельный курс для врачей ВСУ пройдет на базе Центра боевой подготовки Медико-санитарной службы Бундесвера».
Посол добавил, что «приезд наших военных медиков в ФРГ начинает серию практического обучения для Вооруженных сил».
Как сообщал УНИАН, со времени Революции достоинства и начала российской агрессии против Украины Германия принимает украинцев на лечение.
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