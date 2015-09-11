В Вооруженных силах создана учебно-медицинская рота по подготовке санитарных инструкторов

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины в 169-ом Объединенном учебном центре Сухопутных войск создано новое подразделение - учебно-медицинская рота, в которой будут проходить подготовку санитарные инструкторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила спикер Министерства обороны Украины, полковник Виктория Кушнир.

Она отметила, что обучение будет проводиться по стандартам НАТО в течение 6 месяцев. Отдельным блоком в программу подготовки включена тактическая медицина.

"Курсантов будут учить, как правильно оказывать доврачебную помощь в боевых условиях, а также приемам эвакуации раненых", - пояснила Кушнир.

В настоящее время, добавила она, в центре обучаются 78 курсантов, подготовку которых осуществляют преподаватели Военно-медицинской академии Украины с боевым опытом.