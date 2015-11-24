Из Тернополя в зону АТО волонтеры отправили джип, переоборудованный для перевозки раненых

Из Тернополя в зону АТО волонтеры отправили джип, переоборудованный для вывоза раненых и доставки медикаментов.

Как сообщили УНИАН в Логистическом центре помощи бойцам АТО, автомобиль «Hyundai Galloper» отправили в Красноармейск для 66-го мобильного госпиталя.

«После увеличения частоты обстрелов по украинским позициям значительно возросло количество раненых бойцов. К нам обратился 66-й мобильный госпиталь из Львова с просьбой доставить «крылья ангелов» – так в АТО называют скорые медицинские помощи. Первую медицинскую помощь ребята получают на передовой, а дальше «крылья ангелов» доставляют раненых в военный полевой госпиталь, или как их теперь называют мобильный госпиталь», – рассказали волонтеры.

Для помощи бойцам АТО они также передали более 1 тыс. единиц медицинских средств: антибиотики, мочесборники, катетеры, медицинские перчатки, маски и пр.

Также для анестезиолога госпиталя переданы средства личной гигиены, продукты питания и одежда.