Электронные сигареты могут сократить смертность из-за курения - украинские эксперты

Несмотря на прогресс антитабачного законодательства, запреты курения в общественных местах, в Украине курение остается причиной каждой четвертой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Частично решить проблему может заимствование зарубежного опыта по замещению курения электронными сигаретами. К такому выводу пришли участники круглого стола "Дыши свободно: заболевания легких и табакокурения", который прошел в Международном центре перспективных исследований, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"Эксперты заключили, что в нашей стране наблюдается превалирование связанных с курением болезней как причин смерти, что составляет ведущую роль этой патологии в формировании реальных и потенциальных потерь вследствие смертности. Из-за критичности ситуации в Украине, эксперты согласовали необходимость изучения успешного опыта европейских стран в борьбе с курением. Поскольку проблема заключается во вредном воздействии продуктов горения табака на человеческий организм, самым практичным подходом для сокращения курения и, соответственно, заболеваемости, является вытеснение традиционных сигарет никотиновыми заменителями, чей меньший вред доказан", - говорится в сообщении.

По подсчетам Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, в 2013 году за счет смертности от всех болезней органов дыхания до достижения 65 лет было потеряно 117 075 человеко-лет. Если принять во внимание, что рядовой украинец в среднем имеет трудовой стаж 30 лет, эти потери можно сравнить с тем, что за год общество не получило трудовой взнос (от начала до конца трудовой деятельности) около 3 тысяч граждан, что сравнимо с пожизненным продуктивным взносом жителей небольшого населенного пункта.

Значительная часть смертных случаев в результате сердечно-сосудистых болезней, рака легких и смертей вследствие внешних причин также вызвано курением. Четверть всех сердечно-сосудистых смертей обусловлены этой вредной привычкой. Кроме того, хроническая обструктивная болезнь легких входит в десятку важнейших причин смерти не только по количеству смертей, но и по объему недожитих лет потенциального срока жизни.

При этом, участники круглого стола обратили внимание, что в августе 2015 года в Великобритании были опубликованы результаты исследования, проведенного учеными Королевского колледжа и Университета королевы Марии для правительственного агентства по здравоохранению Public Health England (PHE). Англичане пришли к выводу, что электронные сигареты являются на 95% менее вредными, чем курение; однако почти половина населения (44,8%) не осознает этого.

Почти все из 2,6 млн взрослых британцев, сообщивших об использовании электронной сигареты, являются текущими или бывшими курильщиками, большинство из которых используют устройства в качестве помощи в прекращении курения, или для предотвращения возврата к сигаретам. Среди пользователей электронных сигарет обнаружено меньше половины процента тех, кто не был курильщиком до использования электронных сигарет, поэтому гипотеза, что электронные сигареты приводят к курению, не находит подтверждения.

Украинские эксперты согласились, что электронные сигареты и другие подобные изобретения могут стать своеобразным решением связанных с курением проблем общественного здоровья, поэтому они требуют особого внимания и дальнейших исследований.

Участие в круглом столе "Дыши свободно: заболевания легких и табакокурения" взяли Николай Полищук, экс-министр здравоохранения, д.м.н., профессор, Наталья Рынгач - д.н.держ.упр., г.н.с, Институт демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, Анатолий Ячник - профессор НИИ фтизиатрии и пульмонологии НАМН Украины, Галина Бекетова - профессор, заведующий кафедрой детских и подростковых болезней НМАПО им.П.Л.Шупика, Анатолий Макаров - профессор кафедры торакальной хирургии и пульмонологии НМАПО им.П.Л .Шупика и Виктор Лозинский - к.м.н., врач-санолог Киевского городского центра здоровья.