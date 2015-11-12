ВР разрешила финансировать мероприятия по здравоохранению за средства местных бюджетов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (о расходах на охрану здоровья; № 2495).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом устраняется коллизия в законодательстве. В пояснительной записке отмечается, что это позволит за счет собственных средств местных бюджетов осуществлять расходы на предусмотренные Бюджетным кодексом Украины меры по охране здоровья.