ВР разрешила финансировать мероприятия по здравоохранению за средства местных бюджетов
15:30, 12 ноября 2015Страна
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Принятым законом устраняется коллизия в законодательстве.
REUTERS
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (о расходах на охрану здоровья; № 2495).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Принятым законом устраняется коллизия в законодательстве. В пояснительной записке отмечается, что это позволит за счет собственных средств местных бюджетов осуществлять расходы на предусмотренные Бюджетным кодексом Украины меры по охране здоровья.
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