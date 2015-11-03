ВР установила: участники АТО должны обязательно проходить психологическую реабилитацию

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (о психологической реабилитации военнослужащих после выполнения задач в боевых условиях)» (№2686).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что военнослужащие, участники боевых действий и приравненные к ним лица, лица, уволенные с военной службы, которые принимали непосредственное участие в контртеррористической операции или выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, в обязательном порядке должны пройти бесплатную психологическую, медико-психологическую реабилитацию в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда в эти центры и обратно.

Порядок проведения реабилитации и возмещения стоимости проезда устанавливаются Кабинетом министров Украины.

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни, в течение следующих 10-20 лет могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной помощи вследствие воздействия боевых стресс-факторов", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.