Депутат Березенко стал членом Комитета ВР по вопросам здравоохранения

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко стал членом Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, после нескольких нерезультативных голосований Верховная Рада все-таки приняла данное решение – «за» проголосовали 227 депутатов (при необходимых 226 — УНИАН) из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время парламент в очередной раз не поддержал проект постановления ВР об избрании народного депутата Ирины Луценко членом Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Парламент сегодня дважды голосовал по этому вопросу, но не было набрано необходимых 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, Березенко был избран народным депутатом на промежуточных выборах в округе №205 в Чернигове 26 июля.