Богомолец настаивает на проведении парламентских слушаний о реформе здравоохранения

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец настаивает на скорейшем проведении парламентских слушаний о реформе здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Блока Петра Порошенко», на заседании Согласительного совета Богомолец выступила с предложением на этой неделе вынести на рассмотрение ВР постановление о проведении парламентских слушаний на темы: «О военно-медицинской доктрине» и «О реформе здравоохранения».

Говоря о слушаниях о военно-медицинской доктрине, Богомолец отметила, что «в этих парламентских слушаниях прописаны десятки законов, которые должны быть разработаны соответствующими профильными комитетами и ведомствами. А это, в свою очередь, обеспечит защиту, безопасность граждан Украины в случаях террористических актов, военной опасности. Что на сегодняшний день актуально и крайне необходимо нашей стране».

Также председатель Комитета по вопросам охраны здоровья попросила рассмотреть проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему реформирования сферы здравоохранения

«Уже три месяца мы пытаемся выйти на согласованную концепцию реформы здравоохранения. Впрочем, работы хватает и сейчас, и мы плодотворно работаем с Министерством здравоохранения в этом направлении. Кроме того, запланировано проведение заседания Национального совета реформ в декабре, во время которого будем обсуждать и советоваться относительно этой концепции. Поэтому крайне важно, чтобы эти парламентские слушания состоялись как можно скорее. Надеюсь, на этой неделе будет включено в повестку дня парламента и принято соответствующее решение», – добавила народный депутат.